Auch Kraniche verbringen den Winter in südlichen Gefilden. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Die ersten einheimischen Kraniche sammeln sich und bereiten sich auf ihren Abflug in den Süden Europas vor. Rund 1.000 Kraniche hätten sich an den Sammelplätzen an den Boddengewässern im Norden Vorpommerns eingefunden, sagte der Leiter des Kranich-Informationszentrums in Groß Mohrdorf, Günter Nowald.



Damit verließen die Kraniche etwas früher als in den Vorjahren ihre Reviere. Grund sei die anhaltende Dürre, die Feuchtgebiete habe austrocknen lassen. Der Abflug wird im September erwartet.