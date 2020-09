Smog liegt über der australischen Millionenmetropole Melbourne.

Quelle: David Crosling/AAP/dpa

In den australischen Brandgebieten geht der Kampf gegen die Flammen weiter. In der Küstenstadt Melbourne ist die Luft durch den Rauch so schlecht, dass sich Spiele der Qualifikationsrunde beim Tennisturnier Australian Open erneut verzögern. Dort meldeten sich mehr als 100 Menschen wegen Atembeschwerden bei der Notfallambulanz.



Später soll es etwas kühler werden und regnen. Laut dem Wetteramt würden Gewitter gegen den Rauch in Melbourne helfen, in den abgebrannten Gebieten könnten sie auch Erdrutsche auslösen.