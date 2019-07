Quelle: dpa

In Sibirien wüten weiter heftige Waldbrände. Nach Angaben der Forstverwaltung sind mittlerweile mehr als 2,8 Millionen Hektar Fläche abgebrannt. Dem Umweltministerium zufolge haben die Feuer damit ein größeres Ausmaß erreicht als zum gleichen Zeitpunkt 2018.



Aktuell gebe es 147 Brände auf einer Fläche von fast 107.000 Hektar. Am stärksten betroffen sei die Region Irkutsk am Baikalsee. Russlands Präsident Wladimir Putin wies an, dass die Armee die Feuerwehr bei den Löscharbeiten unterstützen soll.