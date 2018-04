Vermisst wurde nach Angaben der Behörden in Tathra niemand. Quelle: Dean Lewins/AAP/dpa

Durch ein verheerendes Buschfeuer sind in dem australischen Küstenstädtchen Tathra mehr als 70 Häuser bis auf die Grundmauern niedergebrannt. In der 1.600-Seelen-Gemeinde an der Südostküste wurden auch zahlreiche Strandhütten und Wohnwagen zerstört.



Mehrere Dutzend Einwohner mussten über den Strand fliehen. Es gab auch mehrere Verletzte, aber keine Toten. Australiens Premierminister Malcolm Turnbull sagte: "Gott sei Dank hat das keine Leben gekostet." Die Ursache des Feuers ist unklar.