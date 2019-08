In brasilianischen Städten gibt es kaum Arbeit. Deshalb ziehen viele mit ihren Familien in die Amazonas-Region in der Hoffnung, der Armut zu entfliehen. ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf hat vor Ort mit einigen von ihnen über die Brandrodung gesprochen, die schon weite Teile des Regenwalds zerstört hat.