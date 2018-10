Schwieriger Feuerwehreinsatz in der Kölner Südstadt. Quelle: Oliver Berg/dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kölner Innenstadt sind am Mittwochabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier Bewohner wurden mit Rauchvergiftungen gerettet, teilte die Feuerwehr mit. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.



Die Toten konnten wegen der schwierigen Bergungsumstände zunächst nicht identifiziert werden. Sie wurden im Treppenhaus auf Höhe des ersten Stockwerks gefunden. Auch die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar.