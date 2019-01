Einsatzwagen der Feuerwehr. Symbolbild

Ein Kleinkind und dessen Mutter sind bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Mecklenburg-Vorpommern ums Leben gekommen. Der 39 Jahre alte Lebensgefährte der Frau wurde verletzt in eine Klinik nach Lübeck gebracht. Die Ursache für den Brand in dem Ort Klein Voigtshagen war noch unklar.



Angaben zum Alter der beiden Opfer und dazu, ob es sich bei dem Mann um den Vater des Kindes handelt, machte die Polizei nicht. Die Doppelhaushälfte brannte komplett ab.