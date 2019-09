Der Brand geschah im Marien Hospital Düsseldorf.

Quelle: Sascha Rixkens/dpa

Bei einem Brand in einem Düsseldorfer Krankenhaus ist ein Mensch ums Leben gekommen, Dutzende weitere sind verletzt worden. Sieben von ihnen seien lebensgefährlich, vier schwer verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr. 61 weitere Menschen erlitten durch das Feuer im Marien Hospital eine Rauchgasvergiftung.



Die Ursache blieb vorerst unklar. Ebenso, ob es sich bei dem Toten um einen Patienten handelt. Der Brand war in einem Patientenzimmer ausgebrochen, in dem dann auch der Tote entdeckt wurde.