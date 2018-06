Zahlreiche Wahlurnen befanden sich in einem brennenden Lagerhaus. Quelle: Ameer Al Mohammedaw/dpa

Der Brand in einer Lagerhalle mit Stimmzetteln der umstrittenen Parlamentswahl im Irak ist laut Regierungschef Haidar al-Abadi absichtlich gelegt worden. Das hätten erste Ermittlungen ergeben, sagte er. Das Feuer sei an verschiedenen Stellen ausgebrochen. Zudem gebe es Spuren von Benzin. Am Sonntag waren vier Verdächtige festgenommen worden.



Eine von mehreren Parteien geforderte Neuwahlen lehnte Al-Abadi ab. Für die Annullierung der Abstimmung brauche es eine gerichtliche Entscheidung.