Die Zahl der Toten beim verheerendsten Feuer in der Geschichte Kaliforniens steigt weiter an. Sechs weitere Leichen seien in Häusern in dem Ort Paradise gefunden worden, teilte Sheriff Honea mit. Damit sei die Gesamtzahl der bislang entdeckten Toten bei dem "Camp"-Feuer auf 48 gestiegen. Das sind mehr als je zuvor durch ein Feuer in Kalifornien seit Beginn der Aufzeichnungen.



Bewohner werden noch nicht wieder in den Ort Paradise zurückgelassen, während die Aufräumarbeiten voranschreiten.