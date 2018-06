In Bagdad brannte ein Lagerhaus, in dem Wahlurnen sein sollen. Quelle: Hadi Mizban/AP/dpa

Ein Brand droht Stimmzettel der umstrittenen Parlamentswahl im Irak zu vernichten. In einem von vier Lagerhäusern in der Hauptstadt Bagdad, in der sich Urnen mit abgegebenen Stimmen befunden hätten, sei ein Feuer ausgebrochen.



Das berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf einen Sprecher des Innenministeriums. Feuerwehrleute versuchten, die Flammen zu löschen. Schon seit Wochen gibt es im Irak Streit über angebliche Stimmenfälschungen bei der Wahl vor gut einem Monat.