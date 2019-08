Rettungskräfte auf dem Weg in das Krankenhaus.

Quelle: Sascha Rixkens/dpa

Bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Mönchengladbach ist ein Patient ums Leben gekommen. Der Brand war in der Nacht im zehnten Stock der Klinik ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Für den Patienten, in dessen Zimmer es brannte, kam jede Hilfe zu spät. Durch die gesamte Station zog dichter Rauch.



Weitere 22 Menschen wurden leicht verletzt. Vier Menschen seien wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Warum es brannte, ist noch unklar.