Die Ermittler gehen nicht von einer vorsätzlichen Tat aus.

Quelle: Benoit Moser/Paris Fire Brigade/AP/dpa

Die Pariser Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Brand in der Kathedrale Notre-Dame ein Unfall war. "Nichts weist derzeit in die Richtung einer vorsätzlichen Tat", sagte der Pariser Staatsanwalt Remy Heitz. Die Ermittlungen drehten sich um eine "unbeabsichtigte Zerstörung" durch Feuer.



Es habe am Montag zwei Mal Alarm gegeben: Einmal um 18.20 Uhr, dabei sei aber kein Feuer gesehen worden. Der zweite Alarm wurde um 18.43 Uhr ausgelöst - dann sei der Brand entdeckt worden.