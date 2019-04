Meine Beine fühlen sich immer noch an, als wären sie aus Gummi Sonia Ferrarese

Wenn die Designerin über den gestrigen Abend spricht, jagt ihr der Gedanke an das brennende Gotteshaus noch immer eine Gänsehaut über den Rücken. "Meine Beine fühlen sich immer noch an, als wären sie aus Gummi", erzählt Sonia Ferrarese mit stockender Stimme. Sie ist überwältigt von den Emotionen. Dem Schock. Die Italienerin, die seit 1995 in Paris wohnt, bezeichnet sich selbst als "Pariserin". Den Brand hat sie gestern hautnah an Notre-Dame miterlebt.



Eine Freundin, die im Marais mit gutem Blick auf die berühmte weiße Kathedrale wohnt, schickte ihr ein Video. Kommentarlos. "Ich habe diese Bilder gesehen und war zutiefst geschockt", erinnert sich Ferrarese. Sie war gerade dabei ihre vierjährigen Zwillinge ins Bett zu bringen, als das Unglück geschah. An ins Bett gehen, oder Schlaf finden, war nicht mehr zu denken. Am Fernseher verfolgte sie bis spätnachts die Lösch-Versuche der Feuerwehr. "Gegen 22 Uhr war nicht klar, ob die Kirche gerettet werden kann, das hat mich so aufgewühlt", erzählt Ferrarese.