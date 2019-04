"Viele Menschen stehen hier fassungslos und weinen", berichtet ZDF-Korrespondentin Daniela Bach aus Paris. Rund 400 Feuerwehrleute sind bei der Pariser Kathedrale Notre-Dame im Einsatz, in der am Abend ein Feuer ausgebrochen ist. Flammen schlugen lichterloh aus dem Dachstuhl. Der kleine Spitzturm der Kathedrale brach zusammen. Dabei handelte sich um einen kleineren Turm in der Mitte des Daches. Aus den beiden großen Türmen der Kathedrale drang schwarzer Rauch. Über dem Wahrzeichen der französischen Hauptstadt ist eine große Rauchsäule zu sehen. "Die Leute sind still und sprachlos. Manchmal hört man jemanden flüstern: 'horrible, horrible'", so Bach.