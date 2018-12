Das Bergwerksunternehmen dämpft die Erwartungen an eine Rettung.

In einem Bergwerk in Russland westlich des Urals ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Neun Bergleute sitzen Medienberichten zufolge unter Tage fest. Retter hätten sie wegen hoher Temperaturen und starken Rauchs bis zum Nachmittag nicht erreichen können.



Das Bergwerksunternehmen dämpft die Erwartungen an eine Rettung. Dessen Leiter sagte der Nachrichtenagentur Interfax: "Die Chancen, sie zu retten, sind nicht hoch." Zu den Arbeitern bestand auch Stunden nach Ausbruch des Feuers kein Kontakt.