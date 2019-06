Flammen und Rauch über der Raffinerie in Philadelphia.

Quelle: Matt Rourke/AP/dpa

Ein Großbrand in einer Raffinerie in Philadelphia hat die Einsatzkräfte in der US-Ostküstenstadt am Freitag in Atem gehalten. Videos zeigten einen riesigen, durch Explosionen ausgelösten Flammenball, die die Region über Kilometer erschütterten.



Die Feuerwehr teilte mit, die Flammen eingedämmt, aber zunächst nicht gelöscht zu haben. Schwerverletzte gab laut ersten Erkenntnissen nicht. Die Brandursache ist bislang unbekannt. In dem Komplex arbeiten laut dem TV-Sender ABC etwa 1.000 Menschen.