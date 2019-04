Präsident Macron und seine Frau Brigitte vor Notre-Dame.

Quelle: Philippe Wojazer/Pool Reuters/AP/dpa

Nach dem schweren Brand in der Pariser Kathedrale von Notre-Dame will Frankreich das berühmte Wahrzeichen wieder instandsetzen. "Wir werden Notre-Dame wieder aufbauen", sagte Staatschef Emmanuel Macron noch am späten Montagabend. "Denn das ist es, was die Franzosen erwarten".



Das genaue Ausmaß der Zerstörungen war in der Nacht noch nicht abzusehen. Macron sagte aber, das Schlimmste sei verhindert worden, denn die Fassade und die beiden Haupttürme seien nicht zusammengestürzt.