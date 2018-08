Explosion in Bologna. Quelle: -/Polizia di Stato/dpa

Bei Explosionen auf der Autobahn im italienischen Bologna ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Mehr als 60 Menschen wurden verletzt, teilten die Behörden mit.



Ein Tanklaster war in ein Stauende gefahren. Explosionen setzten eine Kettenreaktion in Gang: Brennende Trümmerteile setzten andere Autos in Brand, die teilweise auch explodierten. Ein Teil der Autobahnbrücke stürzte ein und riss ein Loch in die Straße. Wegen der Hitzeentwicklung waren die Löscharbeiten sehr schwierig.