Quelle: Becker & Bredel/Becker & Bredel/dpa

Beim Brand in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Saarbrücken sind am Sonntag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Person wurde schwer verletzt, als sie vom Dach des Gebäudes sprang, wie die Polizei mitteilte.



Mehrere weitere Menschen hätten ebenfalls Verletzungen davongetragen. Die Brandursache war zunächst unklar. Laut Polizei war das Feuer gegen 13.30 Uhr im ersten oder zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Die Flammen hätten sich rasch bis zur dritten Etage ausgebreitet.