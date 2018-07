Goldammer: Natürlich sieht die Situation in Deutschland anders aus als in Schweden. Deutschlands Wald- und Kulturlandschaften sind gut durch Straßen und Wege erschlossen. Die Feuerwehr kommt zügig an den Ort des Geschehens. Dennoch: Eine Großwetterlage wie derzeit kann dazu führen, dass mangels geeigneter Ausrüstung und Ausbildung ein kleiner Brand, wie in dieser Woche entlang der A9 in der Nähe von Potsdam, und vor allem an der Waldsiedlung Fichtenwalde zu einem schwer beherrschbaren Großbrand führen kann.