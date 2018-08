Die Tage waren stockdunkel von dem dichten schwarzen Rauch, der wie eine Glocke über der Stadt lag. Die Nächte hingegen taghell erleuchtet von den Feuern, die überall loderten. So beschreiben Zeitzeugen jene Tage Ende Juli bis Anfang August 1943 in Hamburg. Bei sechs Großangriffen unter dem Codenamen "Operation Gomorrha" legten britische und amerikanische Bomber die Hansestadt in Schutt und Asche. Mehr als 33.000 Menschen starben.