Dummy für eine Brandanalyse. Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt hat einen Untersuchungsausschuss zum Feuertod des Asylbewerbers Oury Jalloh in einer Gefängniszelle in Dessau gefordert. Der Landtag sei mehrmals falsch informiert worden, kritisierte die Innenexpertin der Fraktion, Henriette Quade, in Magdeburg.



Zudem sei der These, Jalloh könnte vor fast 13 Jahren in der Gefängniszelle ermordet worden sein, viel zu lange nicht nachgegangen worden. "Juristische Aufklärung ist ebenso notwendig wie politische", so Quade.