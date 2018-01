Es grenzt an ein Wunder, dass in dieser verwüsteten Nachbarschaft nur ein Todesopfer zu beklagen ist. Die schweren Brände in Nordkalifornien haben mindestens 17 Menschen das Leben gekostet, darunter uralte Eheleute im Alter von 100 und 98 Jahren - das ist die vorläufige Bilanz am Dienstagabend (Ortszeit). "Das ist erst der Anfang", warnt Feuerwehrsprecher Jerry Fernandez. "Wir gehen Vermisstenmeldungen nach, die Brände sind weiter außer Kontrolle". Eine derartige Verwüstung habe er in seinen 30 Jahren bei der Feuerwehr nicht gesehen.