Feuerwehrleute löschen einen Brand im Moor.

Quelle: Ludger Tebben/Nord-West-Media/dpa

In einem Torfabbaugebiet im Emsland ist ein Moorbrand ausgebrochen. Das Feuer breitete sich zwischenzeitlich auf eine Fläche von 20 bis 30 Hektar aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Das ist größer als die Hamburger Binnenalster. Am Abend gelang es den Einsatzkräften, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen.



Bis zu 250 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Löscharbeiten sollen heute fortgesetzt werden. Schon im Spätsommer 2018 hatte es in der Region wochenlang gebrannt.