Feuerwehrleute sind in Zentralportugal im Einsatz. Archivbild

Quelle: Sergio Azenha/AP/dpa

Portugal hat erneut mit einem Waldbrand zu kämpfen. Etwa 500 Feuerwehrleute rückten den Flammen 100 Kilometer nordöstlich von Lissabon zu Leibe. Das teilten die Behörden mit. Sie hätten mehr als 100 Feuerwehrwagen und drei Flugzeuge im Einsatz.



Der Sender RTP meldete, mittlerweile sei der am Samstag ausgebrochene Brand zu 90 Prozent unter Kontrolle. Erst im Juli hatte ein großer Waldbrand Portugal in Atem gehalten. Bei Waldbränden vor zwei Jahren starben in dem Land mindestens 106 Menschen.