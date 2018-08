Die Feuerwehr hat in Kalifornien alle Hände voll zu tun. Quelle: K.C. Alfred/San Diego Union-Tribune via ZUMA/dpa

Zehntausende Menschen mussten aus ihren Häusern fliehen, Hunderte Schulen sind geschlossen: Dürre und die stürmischen Santa-Ana-Winde sorgen dafür, dass sich immer neue Brände an der US-Westküste ausbreiten. In Südkalifornien kämpft die Feuerwehr mittlerweile gegen sechs größere Waldbrände.



Am schlimmsten wüteten die Flammen im Bezirk Ventura County, nordwestlich von Los Angeles, wo seit dem Ausbruch der Feuer am Montag nun bereits eine Fläche von mehr als 380 Quadratkilometern abbrannte.