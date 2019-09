Einsatzkräfte der Feuerwehr retten ein Schaf vor dem Ertrinken.

Starke Regenfälle durch Tief "Mortimer" haben eine Weide mit etwa 300 Schafen in Dortmund geflutet. Die Feuerwehr habe ein Rettungsboot eingesetzt und Stege gebaut, um die Tiere von der Weide zu holen und damit vor dem Ertrinken zu retten, sagte ein Sprecher der Einsatzkräfte.



Die Wiese stand anderthalb bis zwei Meter unter Wasser. Mehrere Tiere, darunter auch Lämmer, seien in den Wassermassen verendet. Die Feuerwehr war mit 120 Einsatzkräften vor Ort, so der Sprecher.