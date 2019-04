Feuerwehrleute vor der Kathedrale Notre-Dame in Paris.

Quelle: Julien Mattia/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa

Die Struktur der Pariser Kathedrale Notre-Dame ist laut Feuerwehr nach mehrstündigen Löscharbeiten "gerettet". Die gotische Kirche könne "in ihrer Gesamtheit erhalten" werden, sagte Feuerwehrchef Jean-Claude Gallet. Er hob insbesondere die beiden Haupttürme hervor, die gerettet worden seien.



In der Nähe der brennenden Kathedrale wurden Häuser evakuiert. Dies sei als Vorsorge für den Fall geschehen, dass die Kathedrale doch noch einstürze, sagte Bürgermeisterin Anne Hidalgo am späten Montagabend.