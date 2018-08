Die Feuerwehr hat mehrere brennende Gartenlauben gelöscht. Quelle: -/Feuerwehr Bochum/dpa

Einsatzkräfte der Bochumer Feuerwehr haben mehrere brennende Gartenlauben gelöscht und so ein Ausbreiten des Feuers auf eine angrenzende Werkshalle knapp verhindert. Laut Feuerwehr leckten Flammen bereits an der Hallenfassade.



Die Feuerwehrleute kühlten die Wand von innen, während von draußen gelöscht wurde, so dass das Feuer bald unter Kontrolle war. Auch für die ebenfalls angrenzenden Mehrfamilienhäuser wurde ein Risiko abgewandt. Die Brandursache ist noch unklar.