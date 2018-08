Warnung vor Waldbrandgefahr in Bad Düben, Sachsen. Archivbild Quelle: Jan Woitas/ZB/dpa

Gewitter und Starkregen werden nach Einschätzung des Deutschen Feuerwehrverbands (DFV) die Waldbrandgefahr in den nächsten Tagen nicht bannen. "Wenn der Regen nur sturzartig runterkommt, läuft er an der Oberfläche weg. Man wird mit Überschwemmungen rechnen müssen", sagte DFV-Präsident Hartmut Ziebs in Berlin.



Der extrem trockene Boden könne im Moment das Wasser nicht aufnehmen, sagte Ziebs. Notwendig sei vielmehr ein "schöner, leichter Sommerregen über zwei, drei Tage hinweg".