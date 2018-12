Raketen gibt es wieder offiziell zu kaufen. Archivbild

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Drei Tage vor Silvester startet heute der offizielle Verkauf von Feuerwerk. Dieses Jahr geht es schon am 28. Dezember los, weil einer der gesetzlich vorgesehenen Verkaufstage auf einen Sonntag fällt. So regelt es eine Verordnung zum Sprengstoffgesetz.



Raketen, Batterien und Knaller der Kategorie F2 dürfen nur am 31. Dezember und 1. Januar abgebrannt werden. Wer sie nutzt, muss volljährig sein. In der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen ist Feuerwerk verboten.