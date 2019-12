Die größten Schäden für die Umwelt liegen in der Feinstaubbelastung und dem Müll, der bei Silvesterfeuerwerken produziert wird. Laut Umweltbundesamt entstehen jedes Jahr ungefähr 4.500 Tonnen Feinstaub an Silvester. Das entspricht einer Menge von fast 16 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge - in einer einzigen Nacht. Im Straßenverkehr brauchen alle Autos und Lkw in Deutschland etwa zwei Monate, um so eine große Menge Feinstaub freizusetzen.