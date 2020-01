Trauerzug für den Feuerwehrmann Andrew O'Dwyer in Sydney. Der 36-Jährige starb, als sich sein Truck in einem Feuertornado überschlug.

Quelle: AP

Am Dienstag musste Fitzsimmons wieder zu der Beerdigung eines Kameraden gehen. Der 36-Jährige war ums Leben gekommen, als sich sein Truck vor Weihnachten in einem Feuertornado überschlug, berichten australische Medien. Es war der dritte Tote der Feuerwehr in New South Wales seit Beginn der Brände. Fitzsimmons versicherte der kleinen Tochter bei der Trauerfeier in Sydney, ihr Vater sei ein Held gewesen.