Fiat Chrysler hat seine Stärken eindeutig auf dem nordamerikanischen Kontinent: Über 90 Prozent seiner Gewinne vor Steuern hat das Unternehmen im NAFTA-Raum erzielt, also der Nordamerikanischen Freihandelszone zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Das liegt vor allem an der einen Hälfte der "Gene" des Konzerns - die des amerikanischen Autobauers Chrysler. Umgekehrt allerdings heißt das: Fiat Chrysler ist in Europa vergleichsweise wenig präsent. "Man lebt bei Fiat mehr oder weniger vom in die Jahre gekommenen Fiat 500", sagt Ferdinand Dudenhöffer, Autoexperte an der Universität Duisburg-Essen. Die Modellpalette in Europa sei überaltert und ein Elektroauto aus dem Konzern nicht in Sicht. Der ehemalige Manager des Unternehmens, Sergio Marchionne, hatte in den vergangenen Jahren Investitionen in Europa gestrichen und Fabriken und Unternehmen verschlankt. Insgesamt hat Fiat Chrysler im vergangenen Jahr knapp 5 Millionen Autos weltweit verkauft. Zum Vergleich: Volkswagen lag mit mehr als doppelt so vielen Verkäufen (knapp 11 Millionen) weltweit an der Spitze - noch vor dem Markenbund aus Renault, Nissan und Mitsubishi.