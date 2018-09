Laut einer Bonner Studie lernen Kinder Rechtschreibung am besten mit der Fibelmethode. Archivbild Quelle: Jens Kalaene/ZB/dpa

Grundschüler lernen Rechtschreibung am besten nach der klassischen sogenannten Fibelmethode. Zu diesem Ergebnis kommt eine Bonner Studie, bei der die Lernerfolge von gut 3.000 Grundschulkindern in Nordrhein-Westfalen analysiert wurden.



Andere Ansätze wie "Lesen durch Schreiben" und "Rechtschreibwerkstatt" schnitten weitaus schlechter ab. Bei der Fibelmethode werden Buchstaben und Wörter schrittweise und nach festen Vorgaben eingeführt. Die Studie wird an diesem Montag präsentiert.