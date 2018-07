Englands Harry Kane und Kroatiens Domagoj Vida im Duell Quelle: dpa

Englands Kapitän Harry Kane ist Torschützenkönig der Weltmeisterschaft in Russland. Seine sechs Turniertore sicherten dem 24 Jahre alten Angreifer der Tottenham Hotspur den Goldenen Schuh bei der WM. Auch im Finale zwischen Frankreich und Kroatien (4:2) am Sonntag konnte kein Spieler mehr diese Marke von Kane übertreffen.



Der Torjäger hatte die WM am Samstag mit England nach einem 0:2 gegen Belgien als Vierter beendet. Als bester Torschütze tritt Kane die Nachfolge des Kolumbianers James Rodriguez vom FC Bayern München an.