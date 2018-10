FIFA-Präsident Gianni Infantino

Bei der Fußball-WM in Russland hat der Videoassistent sein Debüt auf großer Bühne gegeben. Ein rundum gelungener Einstand, sagt FIFA-Präsident Gianni Infantino im Interview mit dem ZDF. Schiedsrichterentscheidungen seien ohnehin zu 95 Prozent richtig, "und dank Videobeweis kommen wir auf über 99 Prozent". Fußball ohne Videobeweis - so Infantino - "kann man sich gar nicht mehr vorstellen".



Die WM in Russland sei "perfekt" verlaufen, "vom Organisatorischen und von der Atmosphäre" her gesehen: "Wir hatten einen Riesenfest mit über einer Million Fans aus der ganzen Welt."