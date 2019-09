Die Frankfurter Volksbank und die Taunus Sparkasse in Hessen haben angekündigt, ihre Filialen an insgesamt 50 Standorten bis Ende 2021 zusammenlegen zu wollen. Es sollen stattdessen 26 "Finanzpunkt" genannte Geschäftsstellen entstehen. Eva Wunsch-Weber, Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Volksbank, begründete diese Entscheidung mit sinkenden Kundenzahlen und den anhaltend niedrigen Leitzinsen der Europäischen Zentralbank. Geografischer Schwerpunkt der Initiative ist aktuell der Taunus, mittelfristig hätten jedoch auch weitere Genossenschaftsbanken Interesse an solch einer Kooperation, so Wunsch-Weber.