Aber wenn man nur die Küstenwache unterstützt und niemanden sonst in Libyen, weil sich das Land in einem bewaffneten Konflikt befindet und man sich nicht einmischen möchte, dann löst das das humanitäre Problem nicht, sondern verschlimmert es. Es reicht also nicht, darüber zu diskutieren, was wir tun können angesichts der Flüchtlinge in Libyen und angesichts der Flüchtlinge, die versuchen aus Libyen zu fliehen, wenn wir nicht auch den Konflikt in Libyen in den Blick nehmen. Und dieses Problem wird nicht angegangen, da kommen wir einfach nicht voran.