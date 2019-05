Der französische Schauspieler Alain Delon ist bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Bevor ihm seine Tochter Anouchka Delon den Preis überreichte, wischte er sich sichtlich gerührt Tränen aus den Augen. "Es ist lange her, dass ich so viel geweint habe", sagte der 83-Jährige laut AFP.



Die US-Vereinigung "Women and Hollywood" übte Kritik. Sie lancierte eine Petition gegen die Vergabe, weil Delon rassistisch, homophob und frauenfeindlich sei.