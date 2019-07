Der Film "Kroos" zeigt seine Anfänge als Fußballer, das vom Vater geförderte und hart geforderte Talent; seine steile Karriere ab 16, seine Schwierigkeiten mit dem FC Bayern München, seine Erfolge – aber eben auch einen sehr persönlichen Einblick in das Leben von Toni Kroos. Die Dokumentation über den Profifußballer, Ehemann und Vater dreier Kinder kommt am 4. Juli in die Kinos.