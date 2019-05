Kinosaal in Cannes

Quelle: reuters

Die Preise klettern in Cannes während der Festivalzeit in schwindelnde Höhen. Ein Teller Nudeln kann schon mal 24 Euro kosten, und ein schäbiges Hotelzimmer, das während der Nebensaison für 40 Euro zu haben ist, findet in der zweiten Maihälfte auch für 260 Euro einen Mieter. Was die Suiten in den Luxushotels kosten, in denen all die Stars unterkommen, verschweigen die Hoteliers diskret.