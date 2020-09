Eine goldene und ein silberne Berlinale-Bär-Trophäe. Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Der Film "Es gibt kein Böses" - eine ZDF/Arte-Produktion - des iranischen Regisseurs Mohammed Rassulof hat den Goldenen Bären der Berlinale erhalten. Die deutsche Schauspielerin Paula Beer bekam den Silbernen Bären als beste Darstellerin für ihre Rolle in "Undine". Bester Darsteller wurde der Italiener Elio Germano für seine Rolle in "Hidden Away".



Weitere Bären gab es für Regisseur Hong Sangsoo für "Die Frau, die rannte" und den deutschen Kameramann Jürgen Jürges für seine Arbeit an "DAU. Natasha".