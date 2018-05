Donald Trump kommt indirekt gleich in der ersten Szene des Films vor, in der ein weißer Brandredner vor der Bastardisierung der weißen Amerikaner warnt. Gespielt wird er von Alec Baldwin, der in den USA allwöchentlich als Trump-Imitator im Fernsehen auftritt. Am Ende ist Trump sehr groß selbst im Bild. Es ist der Moment, in dem er einer klaren Schuldzuweisung ausweicht und von Gewalt "auf beiden Seiten" spricht.



Der Film kommt in den USA am 10. August in die Kinos, am ersten Todestag von Heather Heyer. "Das wollte ich so. Weil diese Typen wieder nach Charlottesville kommen werden", sagt Spike Lee. "Und dieser Film ist ein Statement: Passt auf, wacht auf!" Bei der Premiere gab es minutenlang frenetischen Beifall, manche Kritiker sehen in dem Film schon den möglichen Gewinner der Goldenen Palme.