Der Film handelt von einer japanischen Patchwork-Familie unterhalb der Armutsgrenze, die sich mit Ladendiebstählen durchschlägt. Es ist zugleich eine Auseinandersetzung mit dem traditionellen Familienbild. Zuneigung und Fürsorge, die nach einer Zufallsbegegnung allmählich wachsen, kitten die Menschen stärker zusammen als Blutsverwandtschaft. Auch das ist Familie. Und damit greift der Gewinnerfilm ein Thema des Eröffnungsfilms "Everybody knows" des Iraners Asghar Farhadi auf, in dem es ebenfalls um die Frage nach biologischer und faktischer Vaterschaft geht.



Kore-Eda sagte in seiner Dankesrede, dass er seinen Preis mit den beiden Filmemachern teilen wolle, die ihre Filme im Wettbewerb hatten, aber aus politischen Gründen nicht nach Cannes kommen konnten: Der Russe Kirill Serebrennikov und der Iraner Jafar Panahi.