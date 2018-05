Regisseur Lars von Trier Quelle: reuters

Nach mehreren Jahren der Verbannung ist der dänische Regisseur Lars von Trier wieder beim Filmfestival in Cannes gefeiert worden. Der 62-Jährige stellte sein neues Werk "The house that Jack built" vor und wurde noch vor der Vorführung minutenlang mit Standing Ovations bedacht.



Von Trier hatte 2011 für einen Eklat gesorgt: Bei einer Pressekonferenz erzählte er von den deutschen Wurzeln seiner Familie und sagte "Ich bin ein Nazi". Das führte zu einem der größten Skandale des Filmfests.