In Berlin haben am Donnerstagabend die 68. Internationalen Filmfestspiele begonnen. Eröffnet wurde die Berlinale von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD), Jury-Präsident Tom Tykwer und Berlinale-Direktor Dieter Kosslick. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nahm an der Eröffnungsgala teil.