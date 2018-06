Die UFA GmbH (bis 1991 Universum Film AG und kurz UFA) in Potsdam ist der größte deutsche Filmproduktionsbetrieb. Das Unternehmen ist eng mit der Geschichte des deutschen Films verbunden und zählt zu den ältesten Filmfirmen in Europa. Zu den weiteren großen deutschen Firmen im Bereich der Fernsehfilm- und TV-Produktionen gehören die Constantin Film AG mit Sitz in München, die Bavaria Film vor den Toren Münchens, Network Movie mit Sitz in Köln und Hamburg.



Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe an kleinen Manufakturen, die sich meist auf die Produktion eines Films pro Jahr konzentrieren. Die Produktionsfirma SamFilm ("Wilde Kerle") hat beispielsweise mittlerweile bereits 13 Filme produziert, welche die Ein-Million-Zuschauer-Marke überschritten.