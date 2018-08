Schauspielerin und UNHCR-Sonderbotschafterin Cate Blanchett. Quelle: Greg Beadle/World Economic Forum/dpa

Schauspielerin Cate Blanchett (49) will den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen über die Lage der Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch informieren. Die Australierin werde am Dienstag mit dem Gremium in New York zusammenkommen. Das teilte die UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR per Twitter mit.



Ihr Ziel sei es, die Welt auf die Not und die Widerstandsfähigkeit der Rohingya-Flüchtlinge aufmerksam zu machen. Zuvor hatte Blanchett eine Reise in die Gegend gemacht und Flüchtlinge getroffen.